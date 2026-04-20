記事ポイント吉備津神社で4月25日に一夜限りの「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」を開催又吉直樹さん、手塚眞さん、菊地桃子さん、西岡徳馬さんらがトークや朗読劇、音楽パフォーマンスを披露一般8,000円、こども3,500円、数量限定の又吉直樹さんサイン本付き特別チケットは10,200円通常は非公開となる夜の吉備津神社で、国宝建築を舞台にした特別イベントが開催されます。「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1」の新たな幕開けを