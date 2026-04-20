国宝の夜に浸る特別体験！ 吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」

記事ポイント 吉備津神社で4月25日に一夜限りの「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」を開催又吉直樹さん、手塚眞さん、菊地桃子さん、西岡徳馬さんらがトークや朗読劇、音楽パフォーマンスを披露一般8,000円、こども3,500円、数量限定の又吉直樹さんサイン本付き特別チケットは10,200円 吉備津神社で4月25日に一夜限りの「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」を開催又吉直樹さん、手塚眞さん、菊地桃子さん、西岡徳馬さんらがトークや朗読劇、音楽パフォーマンスを披露一般8,000円、こども3,500円、数量限定の又吉直樹さんサイン本付き特別チケットは10,200円

通常は非公開となる夜の吉備津神社で、国宝建築を舞台にした特別イベントが開催されます。

「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1」の新たな幕開けを飾る企画として、トーク、朗読劇、音楽が交差する一夜限りの内容です。

吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」





イベント名: 吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会日時: 2026年4月25日(土) 開場18:00、開演18:30会場: 吉備津神社 本殿・拝殿前 特設ステージ（岡山市北区吉備津913）アクセス: JR吉備津駅より徒歩約10分雨天時会場: ルネスホール（岡山市北区内山下1-6-20）入場料: 一般8,000円、こども（4歳〜中学生）3,500円、又吉直樹サイン本付き特別チケット10,200円来場特典: 又吉直樹 × 手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セット

吉備津神社が開催する「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」は、通常非公開の夜間に境内を開放し、歴史ある国宝建築を背景に特別プログラムを展開するイベントです。

会場では「夜の吉備津神社で情熱トーク」をテーマに、ヴィジュアリスト・映画監督の手塚眞さん、お笑い芸人・作家の又吉直樹さん、吉備津神社宮司の藤井崇行さんが公開セッションを行います。

さらに、俳優の西岡徳馬さん、高川裕也さん、菊地桃子さんによるオリジナル朗読劇「吉備津の釜」、最先端電子楽器奏者の薮井佑介さんによる音楽パフォーマンスも予定されています。

出演者とプログラム





トーク出演: 手塚眞さん、又吉直樹さん、藤井崇行さん朗読劇出演: 西岡徳馬さん（特別出演）、高川裕也さん、菊地桃子さん音楽出演: 薮井佑介さん演目: オリジナル朗読劇「吉備津の釜」

新たに菊地桃子さんの朗読劇出演が決定し、歴史と物語が重なる吉備津神社の夜をさらに印象深いものにします。

俳優、作家、映画監督、神社宮司、音楽家が一堂に会し、それぞれの表現が交錯する構成も今回の見どころです。

チケットと入場案内





Web販売: カンフェティ、LivePocket店頭販売: ぎんざや、吉備津神社 受付座席: 完全自由席入場方法: 整理券順で入場4歳未満: 膝上無料

チケットはWebと店頭で販売されており、WebではカンフェティとLivePocketから購入できます。

当日は完全自由席ですが、混雑やトラブル防止のため整理券順での入場制を実施。

早めの来場がおすすめです。

数量限定の又吉直樹さんサイン本付き特別チケットには、特別感のある付加価値も用意されています。

アクセスと来場時の注意





最寄駅: JR吉備津駅岡山駅から: 約17分＋徒歩約10分倉敷駅から: 約40分＋徒歩約10分新大阪駅から岡山駅: 約1時間博多駅から岡山駅: 約2時間

会場の実施場所は4月23日12時時点で公式サイトとSNSで案内されるため、来場前の確認が必要です。

最寄駅の電車本数は1時間に1〜2本と少なく、終演後の混雑も予想されるため、移動計画は余裕を持って立てたいところです。

駐車場には限りがあり、夜間は周辺が暗くなるため、公共交通機関の利用と足元への注意もポイントです。

国宝建築を背景に、トーク、朗読劇、音楽が重なる一夜限りの特別企画です。

来場特典や限定チケットも用意されており、歴史ある神社でしか味わえない体験に期待が高まります。

岡山で開催される春の特別イベントを探している人にとっても注目の催しです。

吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1特別夜会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 雨が降った場合はどこで開催されますか？

A. 雨天時は吉備津神社ではなく、岡山市北区内山下1-6-20にあるルネスホールへ会場が変更されます。

実施会場は4月23日12時時点で公式ホームページとSNSで案内されるため、来場前の確認が必要です。

Q. 子どもと一緒に参加できますか？

A. 参加できます。

こども料金は4歳から中学生までが3,500円で、4歳未満は膝上であれば無料です。

座席は完全自由席で、当日は整理券順での入場になるため、家族で参加する場合も早めの到着が安心です。

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. チケットはカンフェティとLivePocketのWeb販売に加え、岡山市北区表町のぎんざや、吉備津神社受付でも購入できます。

数量限定で又吉直樹さんのサイン本付き特別チケット10,200円も販売されています。

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