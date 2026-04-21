＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞ルーキーだった昨年、優勝争いの末に1打差の2位に入り、涙を流したロサンゼルス大会。1年ぶりに戻ってきた岩井明愛は、トータル9アンダー・13位で終えた。海外メジャー「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）を翌週に控えた前哨戦として、順位は上々。だが、本人の表情は晴れなかった。【写真】今年も…LAの双子