「それなりに落ちてきているので、ちょっと安定しているというか、投げ感が出てきたような感じです」スプリットが今季、ロッテ・澤田圭佑の投球を支える重要な球種のひとつになっている。速くて落ちるフォークを目指して昨年秋から練習に励んでいたが、3月10日のオリックスとのオープン戦、1−4の8回一死走者なしで太田椋に2ストライクから投じた3球目（137キロフォーク）、4球目（138キロフォーク）とボール球になったが、