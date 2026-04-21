元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナが、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演する。【写真】清楚な印象からガラリ！フリー転身後の“新ビジュアル”を披露した元日テレ・岩田絵里奈岩田は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演とな