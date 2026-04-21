高市総理大臣は、靖国神社で始まった春の例大祭に合わせ、私費で「真榊」と呼ばれる供え物を奉納しました。期間中、参拝は見送る方向です。【映像】春の例大祭が始まった靖国神社高市総理は、「内閣総理大臣高市早苗」の名前で「真榊」を奉納しました。春の例大祭はあさってまで行われますが高市総理は参拝を見送る方向で、自身の台湾有事をめぐる発言をきっかけに関係が冷え込む中国や、活発なシャトル外交で関係改善が進む