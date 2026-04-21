エムエスアイコンピュータージャパンは4月17日、8Kポーリングレートに対応したゲーミングマウス「VERSA 300 WIRELESS 8K」とホワイトカラーの「VERSA 300 WIRELESS 8K WHITE」を発売した。価格は8980円。●シリーズ初の8K対応 滑り止め加工やエルゴノミクスデザインで握りやすく新製品は8Kポーリングレートで操作性を向上させたゲーミングマウスで、0.125msの低遅延が特徴だ。「VERSA 300」シリーズでは、初の8K対応。センサー