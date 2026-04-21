▼青森県（青森地方気象台・２１日５時）【津軽】雨後くもり【下北】雨後くもり【三八上北】くもり一時雨▼岩手県（盛岡地方気象台・２１日５時）【内陸】雨後くもり【沿岸北部】晴れ一時雨【沿岸南部】晴れ一時雨▼宮城県（仙台管区気象台・２１日５時）【東部】晴れ一時雨【西部】晴れ一時雨▼秋田県（秋田地方気象台・２１日５時）【沿岸】雨後くもり【内陸】雨後くもり▼山形県（山形地方気象台・２１日５時）【村山】くもり一