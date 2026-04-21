＜天気＞北海道〜関東は、午前を中心ににわか雨がありそうです。カミナリが鳴って、雨が強く降るところもあります。落雷や突風、急な雨にご注意ください。また、20日（月）に大きな地震のあった東北も午前中は雨になります。地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害に注意が必要です。午後になると天気は回復に向かいますが、北日本は西よりの風が強まりそうです。また、雨がやむと関東も含めて黄砂が飛んでくるでしょう。