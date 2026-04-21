あらゆる可能性を検討中アウディは、排出ガス規制の強化に対応するため、2.5L直列5気筒エンジンをハイブリッド化する可能性がある。アウディ・スポーツの責任者ロルフ・ミヒル氏がAUTOCARに語った。【画像】5気筒エンジン搭載の高性能クロスオーバー！ 海外で注目のモデル【クプラ・フォーメンターVZ5を詳しく見る】全19枚最高出力400psを発揮する現行仕様の5気筒エンジン『EA855』は、11月に欧州で施行される新たなユーロ7排出