夏木マリがショーで着用した衣装の展示＆オークションを行うことを発表した。夏木は２０日、自身のインスタグラムを更新。「今回のブルーノート東京『ＭＡＲＩＮＡＴＳＵＫＩ“ＭＡＲＩｄｅＭＯＤＥ８”』では、初の試みとして、これまで７回のブルーノートで着用してきた衣装に加え、オールスタージャズオーケストラにゲスト出演した際の衣装も展示いたします。ぜひショーの前にご覧ください」と記し、様々な衣装で