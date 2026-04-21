少ないチャンスを活かし、“猛将”が流れを掴む勝利だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が首位・BEAST X・鈴木大介（連盟）との競り合いを制してトップ。試合後は険しかった表情から一転、関西人らしい陽気な笑顔も見せた。【映像】圧巻の“山9”永井孝典、会心の満貫ツモこの試合は東家から永井、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、鈴木大介、