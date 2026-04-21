「オリンピック、日本人として初めてのペアでの金メダルおめでとうございます。（競技を）生で拝見していたのですけれども、すごく感動いたしました」振り袖と羽織袴姿のりくりゅうペアに向かって、輝くようなほほ笑みをうかべながら愛子さまはそう語りかけられた――。青空が広がった4月17日の午後、港区の赤坂御苑で春の園遊会が開催された。天皇皇后両陛下や愛子さまを含め、十二方の皇室の方々が臨まれ、配偶者も合わせて1400