俳優の中村倫也（39）と神木隆之介（32）が20日、都内で映画「君のクイズ」（監督吉野耕平、5月15日公開）の完成披露試写会に出席した。クイズ番組で、問題を1文字も聞かずに正解できた謎に迫るミステリー。2人は互いを「倫くん」「隆（りゅう）」と呼び合う間柄で中村は「クイズで対峙（たいじ）した時、隆は捕食者の目をしていた。それも何日も食べていないネコ科の動物の目だった」と神木を称賛。一方の神木も「倫くんが出