武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は最終日、12Rで決勝が行われる。V争いは大激戦。最後は地元の山田が嘉永マークから差し脚を伸ばして、地元記念連覇を飾るとみた。佐々木悠―真杉―阿部で並ぶ東日本勢も魅力たっぷり。佐々木が思いきった仕掛けに出れば、真杉が番手を生かしてVゲットも。準決勝を猛反省の谷内次第では南も見逃せない。穴は浅井。＜1＞山田庸平よける感じでスピードを殺した分