歌手で俳優の福山雅治（５７）が９月９日に５年９か月ぶりの新アルバム（タイトル未定）を発売することが２０日、分かった。満を持して１３枚目のオリジナルアルバムが誕生する。ヒット映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の主題歌「想望」やＢ’ｚの稲葉浩志（６１）をゲストに迎え、昨年のＮＨＫ紅白歌合戦で披露した「木星」、「クスノキ−５００年の風に吹かれて−」など２０２１年以降にリリースした１４曲以