8人組グループ・timeleszの寺西拓人、橋本将生がアンバサダーを務めるスキンケアブランド『Kiehl’s（キールズ）』で5月14日から展開される寺西、橋本を起用した新ビジュアルが公開された。【写真】プレゼントされる「キールズ オリジナル寺西&橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」数量限定の「寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」を含む「レチノール美容液キャンペーン」も同日から開始。テカリや毛穴目立ち