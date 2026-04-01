timelesz寺西拓人＆橋本将生『Kiehl’s（キールズ）』新ビジュアルが公開
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、橋本将生がアンバサダーを務めるスキンケアブランド『Kiehl’s（キールズ）』で5月14日から展開される寺西、橋本を起用した新ビジュアルが公開された。
【写真】プレゼントされる「キールズ オリジナル寺西&橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」
数量限定の「寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」を含む「レチノール美容液キャンペーン」も同日から開始。テカリや毛穴目立ち、メイク崩れに妥協して、心躍る夏旅や待ちに待ったイベントをあきらめてほしくない。そんな想いから、キールズは暑さも味方につけるこだわりのミニポーチを届ける。リップやミニサイズのスキンケアがジャストフィットするこだわりのサイズ感。そして、寺西＆橋本のビジュアルとともにいつでも持ち運べる仕様となっている。
キャンペーン期間中、好きなキールズ製品を税込1万1000円以上購入すると「キールズオリジナル寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」とキールズのスキンケアサンプル3枚セットがプレゼントされる。
また、5月13日から19日まで、阪急うめだ本店2階プロモーションスペース21でPOP UPイベント「キールズPOP UP イベントレチノールステーション」を開催。キールズオリジナル寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ先行展開や、「レチノール美容液」を含む税込2万円以上の購入で「キールズおでかけトート」を入手できる。
このほか、キールズ製品購入で、通常税込220円のギフト用エンベロープを受け取れる。イベント予約をして来店した購入者に「キールズオリジナルコットン(44枚)」を数量限定でプレゼント。気軽に試すことができるミニ製品も展開する。
【写真】プレゼントされる「キールズ オリジナル寺西&橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」
数量限定の「寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ」を含む「レチノール美容液キャンペーン」も同日から開始。テカリや毛穴目立ち、メイク崩れに妥協して、心躍る夏旅や待ちに待ったイベントをあきらめてほしくない。そんな想いから、キールズは暑さも味方につけるこだわりのミニポーチを届ける。リップやミニサイズのスキンケアがジャストフィットするこだわりのサイズ感。そして、寺西＆橋本のビジュアルとともにいつでも持ち運べる仕様となっている。
また、5月13日から19日まで、阪急うめだ本店2階プロモーションスペース21でPOP UPイベント「キールズPOP UP イベントレチノールステーション」を開催。キールズオリジナル寺西＆橋本ビジュアルチャーム付きミニポーチ先行展開や、「レチノール美容液」を含む税込2万円以上の購入で「キールズおでかけトート」を入手できる。
このほか、キールズ製品購入で、通常税込220円のギフト用エンベロープを受け取れる。イベント予約をして来店した購入者に「キールズオリジナルコットン(44枚)」を数量限定でプレゼント。気軽に試すことができるミニ製品も展開する。