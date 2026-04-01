なにわ男子が、25日から全国放送されるラウンドワンジャパンの新CMに出演する。クレーンゲームで競い合ったり、協力したり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容となっている。昨年に続きイメージキャラクターに就任。以前との変化として、藤原丈一郎（30）は道枝駿佑（23）について「みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！」と指摘。道枝も「自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっく