なにわ男子が、25日から全国放送されるラウンドワンジャパンの新CMに出演する。クレーンゲームで競い合ったり、協力したり、メンバー同士のチームワークの良さが際立つ内容となっている。

昨年に続きイメージキャラクターに就任。以前との変化として、藤原丈一郎（30）は道枝駿佑（23）について「みっちーがバスケットボールのフリースローを3回やって3回とも決めてた！」と指摘。道枝も「自分でもめちゃくちゃうまくなっててびっくりしました（笑）」と自認すると、藤原は「多分、プライベートでスポッチャ行ってコソ練してるわ」と笑った。

クレーンゲームの撮影の合間はメンバーが思い重いの機種の前でゲームを楽しみ、プライベートでもクレーンゲームを好む高橋恭平（26）は持ち前のセンスを発揮し次々景品を獲得。大橋和也（28）は苦戦しつつも、粘り強くトライし11個の景品を手にし満足げだった。サッカーシーンの撮影では、メンバーが2組に分かれて試合を実施。白熱したプレーが繰り広げられる中、特に長尾謙杜（23）は得意の足さばきを存分に披露。テクニカルなリフティングを軽やかに決める姿に、現場からは思わず感嘆の声が上がっていたという。