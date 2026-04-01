◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準決勝神戸1―2アルアハリ（2026年4月20日サウジアラビア・ジッダ）サウジアラビアで集中開催されているサッカーのアジア・チャンピオンズエリート（ACLE）は20日、準決勝1試合が行われ、神戸が昨季王者アルアハリ（サウジアラビア）に1―2と逆転負け。初出場だった20年大会に続きまたしても“4強の壁”に阻まれクラブ史上初の決勝進出を逃した。一方、アルアハリはクラブ史上初の