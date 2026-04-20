事故の現場（高松市松並町20日午後8時40分ごろ撮影） 20日夜、高松市の県道で高齢の女性が乗用車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、20日午後6時50分ごろ、高松市松並町の県道172号で、近くに住む女性（86）が乗用車にはねられました。女性は病院に搬送されましたが、午後11時過ぎに死亡が確認されました。 警察は、乗用車を運転していた高松市香西本町の会社員の男（55）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕し