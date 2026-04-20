しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ葉」で提供される肉の薄さをめぐり、SNS上で「薄すぎて皿が透けて見える」「ステルス豚肉」などの投稿が相次いでいる問題について、運営会社は一部店舗で基準を満たさない状態で提供されていた事実を認め、謝罪した。●「最適なスライスの規定値」の基準満たさず問題となっていたのは、肉が極端に薄くカットされ、皿が透けるように見えるなどとする投稿。メニュー写真との違いに驚く声もあり、SNSで話