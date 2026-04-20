俳優の瀧本美織さんは4月20日、自身のInstagramを更新。着物姿のオフショットを公開しました。【写真】瀧本美織の美し過ぎる着物姿美しい着物姿を披露瀧本さんは「#今夜秘密のキッチンで #ひみつきち #藤子 #着物」とタグを添え、4枚の写真を公開。ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）で演じるキャラクター「藤子」としての姿を披露しました。趣のある食器棚の前で、上品な着物に白い割烹着を羽織りほほ笑む姿が収め