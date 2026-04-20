セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が20日、ブログを更新。自身の“初体験”についてつづった。「心の中はすごく嬉しくて」「はじめての経験に乱れに乱れて震えております」「何を着用すれば良いのかしら」言葉の端々に興奮が隠せない様子で、美香は「初めての経験」と題した投稿で「4月25日に初めてのキックインセレモニーに、愛媛県今治市のアシックス里山スタジアムにお伺いいたしますよ」と報告した。