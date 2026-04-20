バンダイは、『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より「PREMIUM DX ギーツバスターX」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「PREMIUM DX ギーツバスターX」(17,600円)『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』にて、仮面ライダー?ギーツが使用する武器「ギーツバスター?」が、大人向け大型武器玩具とし