間もなく靖国神社の春季例大祭（4月21～23日）が行われる。高市早苗総理はこれまで靖国参拝を継続してきたが、自民党総裁に推挙された後の昨年10月17～19日に行われた秋季例大祭では参拝を見送った。国会における総理大臣指名が例大祭直後の10月21日に控えていたこともあり、総理大臣指名直前にわざわざ反高市票を増やすことはないと考えたものと思う。十分に理解できる理由である。 さて高市総理は、すでに総理大臣