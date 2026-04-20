お笑い芸人のですよ。さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットしてイケメンになった姿を披露しました。【写真】ですよ。のイケメンショット「あれ？イケ化？」ですよ。さんは「髪の毛切っちゃって…あ〜いとぅいまて〜ん！！」とつづり、1枚の写真を投稿。髪を短く切り、茶髪に染めたイケメンな姿を披露しています。いつもの赤いキャップや衣装ではなく、私服姿で持ちネタの「あ〜いとぅいまて〜ん」と口元に手を