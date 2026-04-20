「キムタクの偽物かと思った」人気芸人、ヘアカット後の姿に「普通にイケメンですね」「若くなりましたね」反響

「キムタクの偽物かと思った」人気芸人、ヘアカット後の姿に「普通にイケメンですね」「若くなりましたね」反響