「キムタクの偽物かと思った」人気芸人、ヘアカット後の姿に「普通にイケメンですね」「若くなりましたね」反響
お笑い芸人のですよ。さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットしてイケメンになった姿を披露しました。
【写真】ですよ。のイケメンショット
ファンからは、「かっこいいですよ」「イケメンなのムカつくなー」「キムタクの偽物かと思った」「ここは普通にイケメンですね！」「若くなりましたね」「あれ？イケ化？」「似合ってるよ」「なんかキムタク風」「イケメンなのおもろいw」「ちょっまてよ！」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】ですよ。のイケメンショット
「あれ？イケ化？」ですよ。さんは「髪の毛切っちゃって… あ〜いとぅいまて〜ん！！」とつづり、1枚の写真を投稿。髪を短く切り、茶髪に染めたイケメンな姿を披露しています。いつもの赤いキャップや衣装ではなく、私服姿で持ちネタの「あ〜いとぅいまて〜ん」と口元に手を添えるポーズを見せています。写真だけではですよ。さんと気が付かないほどです。
屋外ステージの様子も披露自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているですよ。さん。19日の投稿では「バリカタ友情飯と浄見寺地元まつりで…あ〜いとぅいまて〜ん！！」とつづり、屋外のステージに立つ様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)