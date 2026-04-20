プレミアリーグは第33節が行われた名門トッテナムが降格圏から抜け出せない。イングランド・プレミアリーグは週末に第33節の試合が行われ、ブライトンと引き分けたトッテナムは18位に留まった。シーズン中に2回の監督交代を挟むなど苦しむトッテナムは、前半39分に先制するもハーフタイム直前に日本代表MF三笘薫の同点ゴールを許す。後半32分に勝ち越すも、再びアディショナルタイムの被弾で2-2の引き分けとなった。何とか勝ち