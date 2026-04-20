4月20日午後6時44分ころ、紀伊水道を震源とする地震があり、鳴門市や小松島市などで震度2の揺れを観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは４．３と推定されます。この地震による津波の心配はありません。県内の震度は次のとおりです。 ◆徳島県震度２鳴門市撫養町小松島市横須町＊阿南市山口町＊美波町西の地＊震度１鳴門市鳴門町＊徳島市大和町徳島市津田町＊徳島市新蔵町＊吉野川市