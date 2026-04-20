4月20日午後6時44分ころ、紀伊水道を震源とする地震があり、鳴門市や小松島市などで震度2の揺れを観測しました。



地震の規模を示すマグニチュードは４．３と推定されます。



この地震による津波の心配はありません。



県内の震度は次のとおりです。

◆徳島県

震度２

鳴門市撫養町 小松島市横須町＊ 阿南市山口町＊ 美波町西の地＊

震度１

鳴門市鳴門町＊ 徳島市大和町 徳島市津田町＊ 徳島市新蔵町＊

吉野川市鴨島町 吉野川市川島町＊ 美馬市木屋平＊ 石井町高川原＊

松茂町広島＊ 藍住町奥野＊ 板野町大寺＊ 阿南市富岡町

阿南市那賀川町＊ 阿南市羽ノ浦町＊ 美波町奥河内＊ 那賀町横石

那賀町木頭和無田＊ 那賀町和食＊ 那賀町延野＊ 那賀町上那賀＊

牟岐町中村＊ 海陽町大里＊ 海陽町奥浦＊ 海陽町宍喰浦＊





◆和歌山県震度３御坊市湯川＊ 湯浅町青木＊ 日高川町土生＊震度２御坊市薗 紀の川市貴志川町神戸＊ 和歌山広川町広＊有田川町下津野＊ 和歌山美浜町和田＊ 和歌山日高町高家＊由良町里＊ 白浜町日置＊震度１日高川町高津尾＊ 日高川町川原河＊ 紀の川市粉河 有田川町清水＊有田川町中井原＊ 和歌山市男野芝丁 和歌山市一番丁＊海南市下津＊ 橋本市東家＊ 橋本市高野口町名倉＊ 有田市箕島有田市初島町＊ かつらぎ町丁ノ町＊ かつらぎ町花園梁瀬＊和歌山印南町印南＊ みなべ町土井 みなべ町芝＊ 白浜町消防本部田辺市中辺路町近露 田辺市中辺路町栗栖川＊ 田辺市本宮町本宮＊田辺市鮎川＊ 田辺市龍神村西＊ 田辺市東山＊新宮市熊野川町日足＊ 上富田町朝来＊ すさみ町周参見＊串本町潮岬◆兵庫県震度２南あわじ市市＊震度１南あわじ市福良 南あわじ市広田＊ 南あわじ市湊＊ 洲本市物部洲本市五色町都志＊ 洲本市山手＊ 淡路市久留麻＊ 淡路市郡家＊淡路市志筑＊ たつの市御津町＊◆大阪府震度１泉南市男里＊ 大阪岬町深日＊◆香川県震度１高松市扇町＊ 高松市牟礼町＊ さぬき市長尾総合公園＊さぬき市寒川町＊ さぬき市津田町＊ 東かがわ市西村東かがわ市南野＊ 土庄町淵崎 小豆島町馬木＊ 小豆島町池田＊◆高知県震度１東洋町生見＊