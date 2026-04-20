Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はファイナルシリーズ進出圏内を目指すリーグ5位・セガサミーフェニックス、同6位・赤坂ドリブンズの動向。短期決戦のセミファイナルも折り返しを迎え、いよいよ激しい順位争いが加熱する。【映像】下位2チームの巻き返しは？（中継）現在のボーダーラインは、4位・KONAMI麻雀格闘倶楽部の＋95.1。5位・セガ