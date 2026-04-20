気象庁によりますと午後6時44分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手・久慈港では午後5時34分に0.8メートル。青森・八戸港では午後6時39分に0.4メートル。北海道・浦河では午後6時31分に0.4メートル。岩手宮古では午後5時22分に0.4メートル。北海道・白老港では午後6時35分に0.2メートル。青森・むつ小川原港では午後6時35分に0.2メートル。福島相馬では午後6時24分に0.2メートル。宮城・仙台港では午後6時23分に