元モーニング娘。の石川梨華（４１）が、自撮りショットを公開した。石川は２０日に自身のインスタグラムを更新。「愛用コスメしっかりメイクした日は自撮りする」とつづり、メイク後の自撮りショットを披露した。また、「ここ数年変わらずに愛用してる愛ちゃんとゆきりんのプロデュースコスメ大好きなものはずっと使い続けてます」と続け、愛用のメイク道具も紹介。この投稿にファンからは「かわいすぎる」「オトナの