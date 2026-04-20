ロケットや宇宙船の離着陸をおこなうスペースポートの建設を高知県内で実現させようと、4月20日に高知市で国や民間の関係者などが集まり研究会を開きました。高知市の高知工科大学・永国寺キャンパスで開かれた研究会は、県内でのスペースポート建設に向けて、高知県が開いたものです。1回目の20日は、県内での建設を目指して一般社団法人「スペースポート高知」を立ち上げた古谷文平さんと小