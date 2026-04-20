20日午後4時53分ごろ三陸沖を震源とする最大震度5強の地震があり、北海道と青森県、岩手県の一部地域に津波警報が発表されました。県内では秋田市や横手市、由利本荘市など広い範囲で震度4の揺れを観測し、交通機関にも影響が出ています。こちらは地震発生時の秋田放送報道フロアの映像です。田村修アナウンサー「4時54分になるところです。今秋田市の中通にある秋田放送の社屋弱い揺れを感じています。少し部屋全体がゆっく