ポケモン情報局の公式Xが謎のビジュアルを投稿した。ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョンのぬいぐるみとともに「〇―〇〇〇〇〇シ」と書かれた紙を見ることができる。【画像】公開された謎ビジュアル！ヒント元のCD公式Xではビジュアルとともに「4月21日（火）19:00 Coming Soon…」と投稿。21日午後7時に新情報が発表されるとみられる。ヒントは、ぬいぐるみで「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン」と