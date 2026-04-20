ポケモン公式の謎ビジュアル話題 ヒントは「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン」
ポケモン情報局の公式Xが謎のビジュアルを投稿した。ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョンのぬいぐるみとともに「〇―〇〇 〇〇〇シ」と書かれた紙を見ることができる。
【画像】公開された謎ビジュアル！ヒント元のCD
公式Xではビジュアルとともに「4月21日（火）19:00 Coming Soon…」と投稿。21日午後7時に新情報が発表されるとみられる。
ヒントは、ぬいぐるみで「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン」と言えば、『ポケモン』の名曲「ポケモン言えるかな？」（1997年）の歌詞順に登場するポケモンたち。さらに「〇」だらけの紙は、歌手・オーイシマサヨシの名前が当てはまる。
これにネット上では「オーイシのポケモンいえるかな？カバーやね」「まさか！？オーイシが言えるかな？歌うの！？」「オーイシ マサヨシさんがアニポケ主題歌歌うとかかな」などの声が出ている。
【画像】公開された謎ビジュアル！ヒント元のCD
公式Xではビジュアルとともに「4月21日（火）19:00 Coming Soon…」と投稿。21日午後7時に新情報が発表されるとみられる。
ヒントは、ぬいぐるみで「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン」と言えば、『ポケモン』の名曲「ポケモン言えるかな？」（1997年）の歌詞順に登場するポケモンたち。さらに「〇」だらけの紙は、歌手・オーイシマサヨシの名前が当てはまる。
これにネット上では「オーイシのポケモンいえるかな？カバーやね」「まさか！？オーイシが言えるかな？歌うの！？」「オーイシ マサヨシさんがアニポケ主題歌歌うとかかな」などの声が出ている。
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