気象庁によりますと午後4時52分ごろの地震により長周期地震動・階級3が観測されました。秋田内陸南部では、地上の最大震度は4以下でしたが、大きな長周期地震動を観測しました。高層ビルや高層マンションでは立っていることが難しく、固定していない家具が倒れるほどの非常に強い揺れが起きたため、エレベーターが停止している可能性があります。長周期地震動・階級3を観測した地域は宮城北部、秋田内陸南部長周期地震動・階級2を