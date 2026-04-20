お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。父親の職業を明かした。リスナーからのメッセージを受け、就職先を決めた子供に対する親の反応についてトーク。田崎は、お笑い芸人になることを親に告げた瞬間、「めちゃくちゃ反対されました」と回想した。「僕最初、レントゲン技師か理学療法士になるって言ってた」と吐露。その理由は「父親がレントゲン