福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹、大津亮介、野村勇、柳町達、正木智也の5人の選手が、5月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2494号（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙に初登場する。ブラックスーツのクールな表紙に加え、福岡の海辺で撮影されたカジュアルな新ビジュアルのバックカバーも公開された。百道浜をモデル歩きする松本、大津、野村、柳町、正木の5選手同号は「熱狂の現場2026」を特集テーマに掲