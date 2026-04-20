２１日の楽天戦（エスコン）に先発する日本ハムの達孝太投手が２０日、エスコンでの連敗ストップを誓った。昨季は、６月までにエスコンで登板した３試合で３勝。防御率０・４６と抜群の相性を誇っていた。しかし、７月以降は６試合に登板し０勝２敗、防御率４・８４。今季エスコン初登板となった４日のオリックス戦でも、６回途中９安打３失点（自責２）で勝ち負けは付かなかった。達は「去年後半から勝ってないですもんね。