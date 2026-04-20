水族館ではしゃぎ回った犬が、イルカショーの最中に力尽きて眠ってしまった--そんな写真がXで466万回以上表示され、「かわいすぎるwww」「遊び疲れた子どもみたい」と話題になっています。投稿したのは、Xアカウント「ポメックスのとろろくん」（@monaka_0507）を運営する飼い主さんです。【写真】イルカショーの最中で…目を閉じてウトウトするとろろくん写真に写っているのは、カニンヘンダックスフンドとポメラニアンのミックス