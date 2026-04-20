新型「“5人乗り”ノア」まもなく発売！2026年4月10日、トヨタのミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルが発表されました。今回の改良では、パワートレインをハイブリッド車へ一本化したほか、デザインのブラッシュアップや静粛性の向上など、多岐にわたるアップデートが実施されます。【画像】超カッコいい！ これが新型「ノア」です！（29枚）2001年の誕生以来、ノアはスライドドアによる乗降性の良さや広々とした