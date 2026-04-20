俳優の庄司浩平が、22日発売の雑誌『JUNON』6月号（主婦と生活社）内「元気をチャージ！ 春の推しチャレ」特集に登場する。【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平上級食育アドバイザーの資格を持つ庄司がチャレンジするのは、中華鍋を振って本格的な炒飯を作ること。動画で学んだノウハウを駆使して料理を楽しむ庄司の姿からは、世界中の中華料理人へのリスペクトと料理への愛