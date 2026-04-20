ボートレース徳山の「すなっちスマイルカップ」が２０日、開幕した。福来剛（４４＝東京）は２Ｒでイン逃げ、８Ｒは５コースから２着と好発進を決めた。「ちょっと重いけど、足は決して悪くない。伸びは一緒か、ちょっとのぞく」と感触はまずまずだ。新燃料に苦戦する選手も多い中、すでに大村で２節、びわこで１節ほど経験済み。「大村、びわこは旧エンジンだったので全然違う。新エンジンはキャビテーションプレートが広い