南丹市の男児遺体遺棄。公衆トイレに一時的に遺体が置かれていた可能性が出てきています。 4月19日、安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体が見つかった南丹市内の山林近くに設けられた献花台には、若すぎる死を悼む人たちが訪れていました。 （神奈川から）「（亡くなった）子どもの気持ちを考えると、自然と涙があふれてきました。本当にかわいそうでなりません」（京都市内から）「今からいっぱい夢もあったやろ