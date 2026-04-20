世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と関係が深いとされる「世界日報社」（東京）は20日付の紙面で、6月30日に日刊紙「世界日報」の宅配を終了し、電子版に完全移行すると発表した。「社会全体でデジタルトランスフォーメーション（DX）が本格的に進展している状況を踏まえた」としている。同社ホームページによると、1975年1月に創刊した。同社の担当者は取材に「紙面の通りです」と話した。教団の問題に取り組む全国霊感商