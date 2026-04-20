アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦「スプルーアンス」が「壮大な怒り作戦」中に洋上補給のため給油艦「ヘンリー・J・カイザー」に接近する様子＝3月10日/US Navy/US Central Command Public Affairs/File（CNN）19日にイランの貨物船に砲撃し、拿捕（だほ）した米海軍所属の艦船「スプルーアンス」は、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦だ。米中央軍によると、スプルーアンスはイラン船籍の貨物船「トゥスカ」の機関室に5インチ砲